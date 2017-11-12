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13 ноября можно увидеть необычное космическое явление - соединение двух планет

12.11 в 14:08

Необычный парад планет пройдет 13 ноября - можно будет наблюдать соединение Венеры и Юпитера.

Как отмечается, максимальное сближение планет произойдет на рассвете. Юпитер пройдет рядом с Венерой на расстоянии менее чем пол градуса. С Земли этот феномен будет выглядеть как одна яркая звезда на юго-востоке над самым горизонтом.

Жители Украины смогут увидеть парад планет при условии безоблачной погоды. Лучшее время наблюдения — 6:30-7:00 по киевскому времени.

Напомним, с 17 на 18 ноября ожидается пик одного из известнейших звездопадов – метеорного потока Леониды.

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2017-11-12 14:08:00
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