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20-летний мариуполец хотел припрятать более сотни патронов

16.11 в 13:38

Правоохранители во время проведения обыска изъяли у 20-летнего жителя Мариуполя 118 патронов, сообщили в полиции.

Парень пояснил, что нашел боеприпасы в сентябре этого года и решил их сохранить. Большую часть патронов он спрятал далеко за пределами жилья, надеясь, что там их никто не найдет. Остальные боеприпасы держал в своем доме.

На вопрос сотрудников полиции, почему не сообщил об опасной находке, мариуполец ответа не нашел. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Патроны изъяты. По факту открыто уголовное производство.

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2017-11-16 13:38:00
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