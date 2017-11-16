20-летний мариуполец хотел припрятать более сотни патронов

Правоохранители во время проведения обыска изъяли у 20-летнего жителя Мариуполя 118 патронов, сообщили в полиции.

Парень пояснил, что нашел боеприпасы в сентябре этого года и решил их сохранить. Большую часть патронов он спрятал далеко за пределами жилья, надеясь, что там их никто не найдет. Остальные боеприпасы держал в своем доме.

На вопрос сотрудников полиции, почему не сообщил об опасной находке, мариуполец ответа не нашел. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Патроны изъяты. По факту открыто уголовное производство.