Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

25 мариупольских детей-сирот получат жильё

17.08 в 20:21

В Мариуполе на заседании исполкома единогласно проголосовано решение о предоставлении детям-сиротам 25 квартир.

По словам мэра Вадима Бойченко, средства для приобретения квартир выделены из областного бюджета, также часть средств была выделена из бюджета Мариуполя. Квартиры куплены у жителей города, которые, узнав, что жилье передадут сиротам, оставили в них свою мебель для новых жильцов.

Данный проект планируется продолжить.

/uploads/news/964x620/XwmmYIUp.JPG
/uploads/news/964x620/QQyBXDuk.JPG
/uploads/news/964x620/aU6bBL7L.JPG
/uploads/news/964x620/hJjp3TL1.JPG
2017-08-17 20:21:00
Важные новости
Семьям погибших в Мариуполе сотрудников СБУ и ГСЧС подарят жильё
17.08 в 20:56
СБУ: в Мариуполе диверсанты пытались взорвать здание подразделения Нацгвардии
17.08 в 20:02
Лента новостей
Семьям погибших в Мариуполе сотрудников СБУ и ГСЧС подарят жильё
17.08 в 20:56
25 мариупольских детей-сирот получат жильё
17.08 в 20:21
СБУ: в Мариуполе диверсанты пытались взорвать здание подразделения Нацгвардии
17.08 в 20:02
Монетизация субсидий отодвинута минимум на два месяца
17.08 в 19:48
В Мариуполе появится инсталляция из зонтиков за 100 тысяч гривен
17.08 в 19:19
Больше пространства для семейного отдыха – металлурги и мариупольцы презентовали общие проекты
17.08 в 18:46
В Мариуполь на День Независимости приедут Наталья Могилевская и Real O
17.08 в 18:23
В мариупольской воинской части Нацгвардии вспыхнул пожар
17.08 в 17:55