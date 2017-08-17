25 мариупольских детей-сирот получат жильё

В Мариуполе на заседании исполкома единогласно проголосовано решение о предоставлении детям-сиротам 25 квартир.

По словам мэра Вадима Бойченко, средства для приобретения квартир выделены из областного бюджета, также часть средств была выделена из бюджета Мариуполя. Квартиры куплены у жителей города, которые, узнав, что жилье передадут сиротам, оставили в них свою мебель для новых жильцов.

Данный проект планируется продолжить.