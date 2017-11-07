42 юных музыканта прошли первый тур мариупольского фестиваля «Музичний листопад»

В Мариуполе отобраны заявки от участников VII Международного фестиваля-конкурса юных исполнителей (с оркестром) «Музичний листопад».

Об этом сообщила начальник департамента культурно-общественного развития Мариуполя Диана Трима. По ее словам, фестиваль стартует в Мариуполе 17 ноября. Финал пройдёт 21 ноября.

Для игры во втором туре с оркестром "Ренессанс" отобраны 42 юных исполнителя из 9 городов Украины. Они войдут в шесть возрастных категорий от 5 до 24 лет. Претенденты выступят в номинациях: фортепиано, оркестровые инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), духовые инструменты.