Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

42 юных музыканта прошли первый тур мариупольского фестиваля «Музичний листопад»

7.11 в 09:10

В Мариуполе отобраны заявки от участников VII Международного фестиваля-конкурса юных исполнителей (с оркестром) «Музичний листопад».

Об этом сообщила начальник департамента культурно-общественного развития Мариуполя Диана Трима. По ее словам, фестиваль стартует в Мариуполе 17 ноября. Финал пройдёт 21 ноября.

Для игры во втором туре с оркестром "Ренессанс" отобраны 42 юных исполнителя из 9 городов Украины. Они войдут в  шесть возрастных категорий от 5 до 24 лет. Претенденты выступят в номинациях: фортепиано, оркестровые инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), духовые инструменты.

/uploads/news/964x620/Fk00zvsy.jpg
2017-11-07 09:10:00
Важные новости
В Мариуполе восстановили разрушенный забор с муралом местных художников
7.11 в 10:26
Сотрудник ОБСЕ почти час реанимировал женщину, которой стало плохо в очереди на КПВВ
7.11 в 10:03
Лента новостей
В Мариуполе восстановили разрушенный забор с муралом местных художников
7.11 в 10:26
Сотрудник ОБСЕ почти час реанимировал женщину, которой стало плохо в очереди на КПВВ
7.11 в 10:03
В Мариуполе произошел пожар в жилом доме
7.11 в 09:39
В Мариуполе на пешеходный тротуар рухнули два дорожных знака
7.11 в 09:26
42 юных музыканта прошли первый тур мариупольского фестиваля «Музичний листопад»
7.11 в 09:10
В Мариуполе десятки жилых домов, учебных учреждений и заведений оставят без воды
7.11 в 08:53
Шевченко остался главным тренером сборной Украины по футболу и пообещал вывести ее на Евро-2020
7.11 в 08:39
В Луганской области нашли останки пенсионера, который погиб год назад
7.11 в 08:23