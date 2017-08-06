72 года назад в Хиросиме прогремел мощнейший взрыв. Это был единственный случай применения ядерного оружия за всю историю человечества.
6.08 в 13:59
В Хиросиме в Парке мира состоялись памятные мероприятия в честь памяти жертв атомной бомбардировки.
Премьер-министр Японии призвал мир не допускать таких трагедий в будущем.
«Здесь, в городе Хиросима, я обещаю сделать все возможное для отказа мира от ядерного оружия и установления вечного мира. Я также молюсь за жертв ядерной бомбардировки»,
– сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Напомним, США сбросили ядерные бомбы на Японию в конце Второй мировой войны – в 1945 году. 6 августа атаковали город Хироссима, а 9-го – Нагасаки. Тогда погибли почти 130 тысяч человек.
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2017-08-06 13:59:00
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