72 года назад в Хиросиме прогремел мощнейший взрыв. Это был единственный случай применения ядерного оружия за всю историю человечества.

В Хиросиме в Парке мира состоялись памятные мероприятия в честь памяти жертв атомной бомбардировки.

Премьер-министр Японии призвал мир не допускать таких трагедий в будущем.

«Здесь, в городе Хиросима, я обещаю сделать все возможное для отказа мира от ядерного оружия и установления вечного мира. Я также молюсь за жертв ядерной бомбардировки»,

– сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Напомним, США сбросили ядерные бомбы на Японию в конце Второй мировой войны – в 1945 году. 6 августа атаковали город Хироссима, а 9-го – Нагасаки. Тогда погибли почти 130 тысяч человек.