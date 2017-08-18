А вы помните, как в правительстве клятвенно обещали снизить цены на лекарства, в итоге они вскоре резко возрастут…

Да-да, мы не ошиблись, действительно так. Как говорят – не верь глазам своим, как, впрочем, и пустым обещаниям…

Вопреки всему, населению теперь „обещают“ новый резкий виток подорожания лекарственных средств и медикаментов, причём как иностранного, так и отечественного производства.

Выступая на пресс-конференции, экс-замглавы Госслужбы лекарственных средств Константин Косяченко заявил об ожидаемом нынешней осенью подорожании лекарств: «В Украине есть объективные причины для роста цен на лекарства. Это и рост цен на энергоресурсы, и рост минимальной зарплаты, который учитывается производителями. И колебание курса валют. Ведь все контракты на поставку лекарственных средств заключаются на долгосрочные периоды, поэтому в них закладывают возможные риски, что повышает стоимость лекарств».

При этом чиновник напомнил о доле лекарств импортного производства – это 75% рынка всех лекарственных средств. Он не оставил украинцам никаких надежд: „Поэтому даже не стоит надеяться, что цена на лекарства осенью не вырастет. Стоимость лекарств однозначно будет зависеть от курса валют, которые пойдут вверх“.

По предостережению Косяченко, дорогостоящие импортные лекарственные средства перестанут и вовсе ввозить в Украину из-за перманентного подорожания лекарств, даже, несмотря на то, что население в них нуждается. Это Косяченко назвал существенным упущением в проводимой Министерством здравоохранения политике.

Об этом же говорит президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк: „Лекарства подорожают ещё минимум на уровень инфляции — на 12%. В первую очередь это коснётся заграничных препаратов, но и в украинских порядка 70% импортной составляющей“.





По мнению всех экспертов, дальнейший рост цен на лекарственные препараты неизбежно будет способствовать вынужденному отказу населения от необходимого лечения. Ведь уже сейчас наблюдается такое явление, как отказ больных от лекарств из-за их высокой стоимости, либо переход на лечение более дешёвыми отечественными препаратами, которые в большинстве случаев по качеству и эффективности несопоставимы с зарубежными.

Виктор Сердюк отмечает: „В связи со снижением платёжеспособности населения, дорогие лекарства просто не будут покупать. А это часто как раз те лекарства, которые спасают жизни: начиная от реанимации и заканчивая сердечно-сосудистыми, онкозаболеваниями и т.д. Химиопрепараты просто не будут завозиться. Потребность в них не так значительна, как у других — порядка 100 упаковок в год. Когда у них закончится срок регистрации, они просто исчезнут с украинского рынка“.