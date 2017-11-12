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Абитуриентам Мариуполя: по каким предметам и критериям оценивания придется сдавать ВНО-2018

12.11 в 13:38

В 2018 году внешнее независимое оценивание пройдет по 11-ти предметам. Среди них — украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки.

Каждый абитуриент имеет право сдать тесты максимум по четырем дисциплинам.

При этом для выпускников школ обязательным является украинский язык и литература, на выбор — история Украины или математика. И еще один предмет надо выбрать из оставшегося перечня. Результаты ВНО по трем основным предметам засчитают как государственную итоговую аттестацию.

Отмечается, что существенные изменения в ВНО-2018 внесены в формат сдачи иностранных языков. В частности, тесты будут двух уровней сложности — В1 и В2 (уровень стандарта или академический и профильный уровень). Также вводится «Понимание языка на слух (аудирование)».

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал программы ВНО-2018, критерии оценивания заданий открытой формы и характеристики сертификационных работ. Данная информация поможет абитуриентам подготовиться к прохождению ВНО.

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2017-11-12 13:38:00
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