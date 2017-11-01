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Абонентам «Укртелекома» стоит готовиться к повышению тарифа на связь

1.11 в 19:31

«Укртелеком», который с 1 октября ввел более высокие тарифы, собирается снова повышать расценки на стационарную связь. Очередная дата подорожания - 1 января 2018 года.

Данное решение по предложению «Укртелекома» приняла Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации, передает Itc.ua.

Таким образом, в городе тарифы увеличатся на 7,3%, в селе – на 14,5%.

В итоге, тариф Домашний Безлимит будет стоить в городе около 74 грн, а в селе – 70 грн. Тариф Домашний Базовый, соответственно, 67 грн и 63 грн.

В пресс-службе «Укртелекома» уточнили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг. Однако в течение месяца решение будет еще согласовываться с профсоюзами и госорганами.

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2017-11-01 19:31:00
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