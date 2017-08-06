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Аграрии стали зарабатывать больше

6.08 в 14:40

Зарплата в агросекторе выросла на 19%, о чем свидетельствуют данные Госстата.

Как отмечают в ведомстве, в общем, июньская средняя заработная плата в сельском, лесном и рыбном хозяйствах составила 5952 гривны, что на 21,5% больше, чем в январе 2017 г.

Для сравнения, средняя зарплата в отрасли (сельское, лесное и рыбное хозяйства) в июне 2016 г. составляла 4090 гривен (в сельском хозяйстве — 3774 грн).

Кроме того, в Украине сохраняется тенденция роста инвестиций в агросектор, и практически весь прирост капитальных финансовых вливаний в экономику, достигнут за счет сельского хазяйства, сейчас оно занимает 35% в структуре общего прироста инвестиций.

Напомним, 6 декабря 2016 г. Верховная Рада Украины поддержала инициативу правительства об увеличении минимальной заработной платы до 3200 гривен, приняв Закон Украины №5130 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», который вступил в силу 1 января 2017 г.

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2017-08-06 14:40:00
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