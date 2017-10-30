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Актер Кевин Спейси признался, что он гей

30.10 в 15:17

58-летний актер Кевин Спейси признался в своей нетрадиционной ориентации. Исполнитель главной роли сериала «Карточный домик», как оказалось, имел отношения и с женщинами, и с мужчинами, но теперь окончательно решил «жить, как гей».

«Мои самые близкие люди знают, что у меня были отношения с мужчинами и женщинами. Я любил и имел романтические отношения с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и теперь я выбираю жить, как гей», - написал Кевин Спейси в своем Twitter.

Актер сделал это заявление после того, как звезда сериала "Звёздный путь" (Star Trek), актер Энтони Рэпп рассказал о том, что в 14 лет его пытался соблазнить Кевин Спейси.

Сам «соблазнитель» этого не помнит, но извинился за свои действия: «Я очень уважаю и восхищаюсь Энтони Раппом как актером... Я честно не помню встречи, это могло быть более 30 лет назад. Но если бы я поступал так, как он описывает, я должен ему искреннее извинение за то, что могло быть крайне неуместным пьяным поведением».

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2017-10-30 15:17:00
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