Акция «Чистый город»: в Мариуполе убрали территорию центра социальной реабилитации

Общественный союз «Зеленый центр» провел уже ставшую традиционной акцию «Чистый город». Более 70 активистов и металлургов убирали территорию возле Левобережного центра социальной реабилитации для детей и инвалидов.

Эта территория уже долгое время была в заброшенном состоянии, но сейчас здесь стало чисто и красиво.

В результате активисты очистили участок от стекла и веток, все это направили на переработку.