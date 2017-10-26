Акция «Чистый город»: в Мариуполе убрали территорию центра социальной реабилитации
26.10 в 20:56
Общественный союз «Зеленый центр» провел уже ставшую традиционной акцию «Чистый город». Более 70 активистов и металлургов убирали территорию возле Левобережного центра социальной реабилитации для детей и инвалидов.
Эта территория уже долгое время была в заброшенном состоянии, но сейчас здесь стало чисто и красиво.
В результате активисты очистили участок от стекла и веток, все это направили на переработку.
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2017-10-26 20:56:00
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