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Акция «Чистый город»: в Мариуполе убрали территорию центра социальной реабилитации

26.10 в 20:56

Общественный союз «Зеленый центр» провел уже ставшую традиционной акцию «Чистый город». Более 70 активистов и металлургов убирали территорию возле Левобережного центра социальной реабилитации для детей и инвалидов.

Эта территория уже долгое время была в заброшенном состоянии, но сейчас здесь стало чисто и красиво.

В результате активисты очистили участок от стекла и веток, все это направили на переработку.

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2017-10-26 20:56:00
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