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Акция в мариупольском транспорте: вторая поездка – бесплатно

3.11 в 20:46

С 1 ноября в мариупольском муниципальном транспорте стартовал пилотный проект безналичного проезда. А теперь пресс-служба горсовета сообщает об акции для «современных» пассажиров.

Так, до конца года при оплате с карты MasterCard, отсканировав QR-код в мобильном приложении «Приват24», клиентам возвращают средства за второй купленный билет. Бесплатным проездом можно воспользоваться лишь раз в день (при условии покупки билета не менее двух раз).

При этом деньги за второй билет вернут на карту Mastercard на следующий день после выполнения транзакции.

Этой услугой могут воспользоваться и дети. В этом случае средства будут возвращены на карту родителей (или опекунов).

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2017-11-03 20:46:00
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