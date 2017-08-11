Американская благотворительная организация займется разминированием территорий под Мариуполем

Британская и американская благотворительная некоммерческая организация The Halo Trust займется разминированием территорий в зоне АТО.

Работы начнутся 14 августа, специалисты очистят от опасных предметов районы населенных пунктов Ломакино, Талаковка, Гнутово, Мирное Донецкой области.

В пресс-службе Минобороны сообщают: «С целью оценки наличия, характера и степени загрязнения территорий минами и взрывоопасными остатками войны неправительственной организацией The Halo Trust с 14 августа начинается выполнение мероприятий гуманитарного разминирования в районах населенных пунктов Ломакино, Талаковка, Гнутово — Мариупольского района и Мирное — Волновахского района Донецкой области».