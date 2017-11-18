Американский режиссер Дэвид Линч откроет в Украине Фонд психологической помощи

Американский режиссер Дэвид Линч посетил Украину и сообщил, что собирается открыть здесь Фонд психологической помощи ветеранам войны, беженцам и жертвам домашнего насилия.

Гость встретился с президентом Украины Петром Порошенко и обсудил с ним свои планы, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сейчас это очень актуально и важный вопрос для Украины, которая переживает времена войны и российской агрессии: незаконная аннексия Крыма, агрессия на востоке моей страны. Когда сотни тысяч военных возвращаются с войны и психологическая реабилитация жизненно необходимая для них», - отмечает Порошенко.

По словам голливудского режиссера, Фонд будет оказывать помощь и проводить занятия по трансцендентальной медитации для всех желающих.