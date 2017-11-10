АМКУ раскрыл сговор в тендере для Бердянского и Мариупольского портов

Антимонопольный комитет Украины подтвердил версию детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о сговоре в тендере для портов Бердянска и Мариуполя.

Так, в 2015-16 гг Администрация морских портов Украины провела ряд закупок услуг на дноуглубление подходных каналов и акваторий этих портов, однако при этом цены были завышены практически вдвое.

В пресс-службе НАБУ сообщают: «Антимонопольный комитет Украины подтвердил факт антиконкурентных согласованных действий должностных лиц ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и представителей ряда предприятий-участников торгов на закупку услуг по эксплуатационному дноуглублению, которые привели к искажению результатов процедуры закупки и, как следствие, к присвоению средств ГП «АМПУ».

В результате оштрафованы предприятия-подрядчики: ООО "Ирида" на 1 млн 466 тыс. грн, ООО "Инфлот-Данубиус Эйдженси" - 3 млн 640 тыс. грн, ООО "Техморгидрострой Николаев" - 76 млн 430 тыс. грн.