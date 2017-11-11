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Анонимные звонки о минировании украинских аэропортов поступили из соседней страны – полиция

11.11 в 14:10

Вчера, 10 ноября, в правоохранительные органы поступили анонимные сообщения о минировании одного развлекательного заведения и 10-ти аэропортов в Виннице, Днепре, Запорожье, Ивано-Франоковске, Одессе, Ровно, Ужгороде, Харькове, Херсоне и Черновцах.

В результате персонал и пассажиров эвакуировали, но взрывчатку специалисты так и не нашли.

В пресс-службе Нацполиции сообщают: «Во всех случаях объекты были тщательно проверены, взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. Установлено, что звонки поступали из соседнего государства и реальной угрозы не представляли». Из какого именно государства поступила информация – в полиции не уточняют.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

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2017-11-11 14:10:00
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