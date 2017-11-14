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Апелляционный комитет ФФУ все-таки засчитал «Динамо» техническое поражение в матче с «Мариуполем»

14.11 в 18:39

Сегодня Апелляционный комитет ФФУ провел заседание и принял решение о наказании для киевского «Динамо» за неявку на игру с «Мариуполем». Столичной команде засчитано техническое поражение.

Это же касается команд U-21 и U-19.

Таким образом, апелляция «Динамо» не удовлетворена. Но клуб еще может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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2017-11-14 18:39:00
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