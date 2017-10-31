Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Аваков распорядился отозвать силы МВД от охраны под зданием Рады

31.10 в 12:48

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился снять охрану территории под зданием Верховной Рады, где проходят акции протеста. Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.

По его мнению, охрана митинга обходится слишком дорого.

"Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой - больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра", - написал Аваков.

Напомним, акция протеста в правительственном квартале столицы началась 17 октября. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд. Иногда между протестующими и силовиками возникали конфликты, всего в результате стычек пострадали несколько человек. Сейчас вместо нескольких тысяч здесь осталось несколько сотен митингующих.

/uploads/news/964x620/YAAe6ScM.jpg
2017-10-31 12:48:00
Важные новости
На Донетчину для переселенцев передали гумпомощь от Красного Креста в виде одежды
31.10 в 13:11
Как мариупольцам правильно выбрать семейного врача: инструкция Минздрава
31.10 в 12:59
Лента новостей
На Донетчину для переселенцев передали гумпомощь от Красного Креста в виде одежды
31.10 в 13:11
Как мариупольцам правильно выбрать семейного врача: инструкция Минздрава
31.10 в 12:59
Аваков распорядился отозвать силы МВД от охраны под зданием Рады
31.10 в 12:48
Жителей Донецка предлагают провезти в Мариуполь без очереди на КПВВ (ФОТОФАКТ)
31.10 в 12:30
В Донецкой области против долгов по зарплате снова восстали горняки, отказываясь подниматься на поверхность
31.10 в 11:59
В мариупольской Сартане оборотни и ведьмы пожаловали в CherDak
31.10 в 11:48
Через КПВВ вблизи Мариуполя пытались провезти контрабандную косметику
31.10 в 11:21
На Донетчине больше всего долгов по зарплате в Мариуполе - 229 миллионов гривен из общей суммы в 425 миллионов
31.10 в 10:59