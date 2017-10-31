Аваков распорядился отозвать силы МВД от охраны под зданием Рады
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился снять охрану территории под зданием Верховной Рады, где проходят акции протеста. Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.
По его мнению, охрана митинга обходится слишком дорого.
"Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой - больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра", - написал Аваков.
Напомним, акция протеста в правительственном квартале столицы началась 17 октября. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд. Иногда между протестующими и силовиками возникали конфликты, всего в результате стычек пострадали несколько человек. Сейчас вместо нескольких тысяч здесь осталось несколько сотен митингующих.