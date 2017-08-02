Аварийное дерево несколько недель угрожает жизни мариупольцев
2.08 в 17:51
В Приморском районе появился участок повышенной опасности. На проспекте Нахимова во дворе дома № 120а упавшее дерево чудом задержалось от полного обрушения на пешеходную дорожку за соседнюю крону. В таком «подвешенном» состоянии ствол аварийного дерева находится уже несколько недель.
Это создает реальную угрозу жизни и здоровью как жителей дома, так и прохожих, пересекающих двор довольно оживлённо.
Отметим, что рядом находится детская спортивная школа, а дорога к ней идёт под готовым рухнуть деревом.
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2017-08-02 17:51:00
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