Авария на водоводе в Мариуполе: часть Центрального района осталась без воды
1.08 в 12:40
В Мариуполе на пересечении улиц Казанцева и Шевченко произошла авария на водоводе. Коммунальщики приступили к ремонтным работам.
В связи с этим, как сообщили в пресс-службе горсовета, до 15:00 без воды останется часть Центрального района:
- ул. Николаевская, 5-82;
- ул. Митрополитская, 9-66;
- пр. Мира, 9-81;
- ул. Пушкина, 1-96;
- пр. Металлургов, 21-64;
- ул. А. Куинджи, 10-70;
- ул. Казанцева, 17-19;
- ул. Соборная, 1-9;
- ул. Георгиевская, 3-72;
- ул. Итальянская, 22-138;
- ул. Нильсена 1-39;
- пер. Нахимова 3-5;
- ул. Греческая, 10-49;
- ул. Харлампиевская, 1-53.
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2017-08-01 12:40:00