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Авария на водоводе в Мариуполе: часть Центрального района осталась без воды

1.08 в 12:40

В Мариуполе на пересечении улиц Казанцева и Шевченко произошла авария на водоводе. Коммунальщики приступили к ремонтным работам.

В связи с этим, как сообщили в пресс-службе горсовета, до 15:00 без воды останется часть Центрального района:

  • ул. Николаевская, 5-82;
  • ул. Митрополитская, 9-66;
  • пр. Мира, 9-81;
  • ул. Пушкина, 1-96;
  • пр. Металлургов, 21-64;
  • ул. А. Куинджи, 10-70;
  • ул. Казанцева, 17-19;
  • ул. Соборная, 1-9;
  • ул. Георгиевская, 3-72;
  • ул. Итальянская, 22-138;
  • ул. Нильсена 1-39;
  • пер. Нахимова 3-5;
  • ул. Греческая, 10-49;
  • ул. Харлампиевская, 1-53.
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2017-08-01 12:40:00
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