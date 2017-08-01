Авария на водоводе в Мариуполе: часть Центрального района осталась без воды

В Мариуполе на пересечении улиц Казанцева и Шевченко произошла авария на водоводе. Коммунальщики приступили к ремонтным работам.

В связи с этим, как сообщили в пресс-службе горсовета, до 15:00 без воды останется часть Центрального района: