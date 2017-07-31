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Авария образовала «реку», стекающую к офису ОБСЕ в Мариуполе

31.07 в 09:58

В Мариуполе произошла очередная авария на водоводе. Порыв трубы превратил в зону затопления тротуары и внутридворовые дороги от дома №164 на проспекте Строителей до бульвара Хмельницкого, возле которого расположен офис ОБСЕ.

Напомним, по сообщению городской администрации, количество порывов не уменьшается из-за того, что с января месяца Мариуполь получает воду, жесткость которой превышает санитарные нормы и доходит до 23 единиц, вместо положенных 10.

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2017-07-31 09:58:00
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