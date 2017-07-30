Авдеевка отметила третью годовщину освобождения города от ДНР

Сегодня, 30 июля, Авдеевка отпраздновала третью годовщину освобождения города от ДНР. В городе прошел торжественный митинг, в котором приняли участие руководство города, военнослужащие ВСУ, представители общественности и местные жители.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, лучшие бойцы, добровольцы и общественники получили награды.

В ведомстве отмечают: «Однако веселым торжество назвать трудно, ведь в южном пригороде Авдеевки – “промзоне”, и до сих пор горячо: ежедневные обстрелы позиций украинских защитников и мирных жителей. Только в течение минувшей ночи, накануне 3-й годовщины освобождения города, боевики трижды “поздравили” наших военных из зенитных установок и 82-миллиметровых минометов».