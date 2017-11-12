Багаж пассажиров мариупольских поездов будут проверять полицейские со служебными собаками

Полиция Донецкой области начала операцию по усилению мер проверки багажа, который вывозится из региона.

Так, в рамках спецмероприятий правоохранители взяли под усиленный надзор все стратегически важные объекты и дорожные развязки, среди них и железнодорожные вокзалы, сообщает пресс-служба полиции.

Чтобы блокировать попытки провоза и изъять опасные предметы, ​​созданы спецгруппы, в состав которых входят инспекторы-кинологи и служебные собаки, натренированные на поиски оружия и взрывчатки.

Усиленные наряды проверяют багаж пассажиров вагонов поездов, на пути Мариуполь-Волноваха и обратно, чтобы своевременно нейтрализовать угрозу. Полиция просит с пониманием отнестись к таким мерам.