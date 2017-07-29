Банк «Хрещатик» был ликвидирован незаконно

В решении Высшего административного суда (ВАСУ) от 20 июля 2017 года сказано о признании незаконным решения Национального банка Украины об отнесении к категории неплатёжеспособных, банка «Хрещатик». Суд, на основании предоставленных истцами и ответчиками документов, констатировал преждевременность и необоснованность признания банка неплатёжеспособным.

Нацбанком решение мотивировалось тем, что банком «Хрещатик» не достигнут норматив адекватности капитала, несмотря на своё же разрешение банкам его нарушать при необходимости небольшого отрезка времени на докапитализацию.

Так, 4 апреля 2016 года регулятор отнёс вышеупомянутый банк к проблемным на срок 180 дней, но уже 5 апреля признал его неплатёжеспособным, что и привело финансовое учреждение к ликвидации. Принимая во внимание данное обстоятельство, ВАСУ признал противоправным и отменил постановление Нацбанка №234 от 5 апреля 2016 года об отнесении финучреждения «Хрещатик» к категории неплатёжеспособных.

Кроме того, ВАСУ оставил без изменений постановление Окружного административного суда Киева от 19 января, а также постановление Киевского апелляционного админсуда от 20 апреля, удовлетворяющие иск благотворительной организации «Благотворительный фонд Богдана Гаврилишина», благотворительного фонда «Энергетический центр им. Люндина», ООО «Сириус-1», и признав действия НБУ противоправными.





Национальным банком Украины ранее были представлены правоохранительным органам сведения, касающиеся организованной преступной деятельности в банке «Хрещатик».

Отмечалось, что до банкротства банк довели искусственно…

Решение Высшего административного суда Украины опубликовано на официальном сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Верховный суд Украины, как отметили в ВАСУ, вправе обжаловать принятое решение.