Беларусь готова отправить своих миротворцев на восток Украины

Беларусь готова ради мира и стабильности на Донбассе отправить туда своих миротворцев. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

«Мы намерены и впредь делать все возможное для обеспечения мира и стабильности в этом регионе, поэтому, если необходимо будет, мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», - отметил Макей на пресс-конференции в Москве.