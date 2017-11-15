Беларусь готова отправить своих миротворцев на восток Украины
15.11 в 13:46
Беларусь готова ради мира и стабильности на Донбассе отправить туда своих миротворцев. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.
«Мы намерены и впредь делать все возможное для обеспечения мира и стабильности в этом регионе, поэтому, если необходимо будет, мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», - отметил Макей на пресс-конференции в Москве.
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2017-11-15 13:46:00
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15.11 в 13:08