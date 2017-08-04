Бетон дорожных бордюров не выдержал мариупольской жары

Расширившийся от зноя свыше 37 градусов бордюр приподняло и «разорвало» на улице Итальянской в районе воинской части НГУ.

Выяснилось, что несколько лет назад подрядная организация, занимавшаяся укладкой бордюров, не соблюдала технологические нормы. В цельном блоке бетона отсутствуют технологические зазоры, что привело к разрушению.