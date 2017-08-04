Бетон дорожных бордюров не выдержал мариупольской жары
4.08 в 15:29
Расширившийся от зноя свыше 37 градусов бордюр приподняло и «разорвало» на улице Итальянской в районе воинской части НГУ.
Выяснилось, что несколько лет назад подрядная организация, занимавшаяся укладкой бордюров, не соблюдала технологические нормы. В цельном блоке бетона отсутствуют технологические зазоры, что привело к разрушению.
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2017-08-04 15:29:00