Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Бетон дорожных бордюров не выдержал мариупольской жары

4.08 в 15:29

Расширившийся от зноя свыше 37 градусов бордюр приподняло и «разорвало» на улице Итальянской в районе воинской части НГУ.

Выяснилось, что несколько лет назад подрядная организация, занимавшаяся укладкой бордюров, не соблюдала технологические нормы. В цельном блоке бетона отсутствуют технологические зазоры, что привело к разрушению.

/uploads/news/964x620/gT0SjL4W.JPG
/uploads/news/964x620/y4vkt46Y.JPG
/uploads/news/964x620/QHU6BEss.JPG
/uploads/news/964x620/kglSKUvP.JPG
2017-08-04 15:29:00
Важные новости
В воскресенье мариупольцы выйдут на митинг против повышения цен на проезд в общественном транспорте
4.08 в 16:57
В Донецкой области во время установки видеокамер обстреляли наблюдателей ОБСЕ
4.08 в 16:13
Лента новостей
В воскресенье мариупольцы выйдут на митинг против повышения цен на проезд в общественном транспорте
4.08 в 16:57
В Донецкой области во время установки видеокамер обстреляли наблюдателей ОБСЕ
4.08 в 16:13
В Мариуполе разрушается фасад библиотеки, её крыша также требует ремонта
4.08 в 16:05
Во время учебных стрельб на полигоне в Киевской области 1 военный погиб, 5 – ранены
4.08 в 15:37
Бетон дорожных бордюров не выдержал мариупольской жары
4.08 в 15:29
В НКРЭКУ не смогли ввести абонплату за газ из-за протестов профсоюзов
4.08 в 15:12
Мариуполь «горит» от жары: на выезде из города произошел пожар в заброшенном здании
4.08 в 14:53
В центре Донецка ДТП: 2 человека погибли, 2 – пострадали
4.08 в 14:36