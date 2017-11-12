БК "Мариуполь" разгромил "Черкасских мавп"
12.11 в 20:58
В двух поединках 3-го тура чемпионата Украины по баскетболу МБК "Мариуполь" одолел "Черкасских мавп".
В первом матче противостояния мариупольцы одержали победу со счетом 91:79, а во втором выиграли с разницей в 50 очков - 110:60.
В целом, физически БК "Мариуполь" был на голову сильнее соперников, что и отразилось на итогах игр. Подопечные Завалина на протяжении всего матча контролировали ход поединка, продемонстрировав едва ли не лучшую свою игру в современном периоде.
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2017-11-12 20:58:00
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