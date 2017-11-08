Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

БК «Мариуполь» вышел в 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

8.11 в 13:33

На днях завершился последний предварительный раунд квалификации Кубка Украины по баскетболу, в течение которого клубы Первой и Высшей лиги определяли сильнейшего.

В результате мариупольские баскетболисты вошли в 1/8 финала соревнований, разгромив в третьем этапе квалификации запорожский «Металлург». Первый матч - со счетом 83:82, второй - 80:61.

Вместе с БК «Мариуполь» в следующий этап перешли «Днепр-2», БК «Ривне», «Золотой Век» (Кропивницкий), «Динамо-БИПА» (Одесса), «Химик-2» (Южный), «Говерла» (Ивано-Франковск) и «СумГУ» (Сумы).

Отметим, 1/8 Кубка Украины по баскетболу состоится 15-18 ноября. На этом этапе в борьбу вступят клубы Суперлиги. Жеребьевка раунда состоится в ближайшие дни.

/uploads/news/964x620/x6FBUG7K.jpg
2017-11-08 13:33:00
Важные новости
«Мариупольтеплосети» никак не удается закупить уголь, но угрозы срыва отопительного сезона нет
8.11 в 12:16
Еще один перекресток Мариуполя стал удобнее для людей со слабым зрением
8.11 в 11:59
Лента новостей
БК «Мариуполь» вышел в 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу
8.11 в 13:33
«Мариупольтеплосети» никак не удается закупить уголь, но угрозы срыва отопительного сезона нет
8.11 в 12:16
Еще один перекресток Мариуполя стал удобнее для людей со слабым зрением
8.11 в 11:59
Для газонов в центре Мариуполя устанавливают систему автоматического полива
8.11 в 11:48
Неравнодушные жители Мариуполя помогают ловить пьяных водителей
8.11 в 11:30
Украинские квоты на радио: с 8 ноября каждая третья песня должна быть на украинском языке
8.11 в 10:59
В Мариуполе ремонтируют единственный в Украине ледокол «Капитан Белоусов»
8.11 в 10:45
Мариупольцев от мала до велика учат экономить деньги
8.11 в 10:27