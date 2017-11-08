БК «Мариуполь» вышел в 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

На днях завершился последний предварительный раунд квалификации Кубка Украины по баскетболу, в течение которого клубы Первой и Высшей лиги определяли сильнейшего.

В результате мариупольские баскетболисты вошли в 1/8 финала соревнований, разгромив в третьем этапе квалификации запорожский «Металлург». Первый матч - со счетом 83:82, второй - 80:61.

Вместе с БК «Мариуполь» в следующий этап перешли «Днепр-2», БК «Ривне», «Золотой Век» (Кропивницкий), «Динамо-БИПА» (Одесса), «Химик-2» (Южный), «Говерла» (Ивано-Франковск) и «СумГУ» (Сумы).

Отметим, 1/8 Кубка Украины по баскетболу состоится 15-18 ноября. На этом этапе в борьбу вступят клубы Суперлиги. Жеребьевка раунда состоится в ближайшие дни.