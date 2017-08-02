«Блокаду» самого удобного спуска к морю в Мариуполе могут снять в 2018 году

У мариупольцев-колясочников и родителей с колясками появилась надежда спускаться к морю по самому пологому и удобному маршруту, ведущему от Аллеи детей войны к пляжу для людей с инвалидностью. Руководство Приморской райадминистрации планирует провести ремонт спусков к морю в 2018 году, среди прочих будет отремонтирован и спуск, проходящий через бывший санаторий "Металлург".

Напомним, что собственник санатория после его приобретения засыпал грунтом мостовую из гранита. По этой причине некоторое время по этой муниципальной дороге не могли ходить горожане, но когда грунт на дороге утрамбовали автомобили собственника, проход к морю, по требованию горожан, был открыт. В 2015 году собственник сократил штат охраны на территории санатория, после чего произошло несколько инцидентов с разбитыми стёклами в корпусах и другими повреждениями частной собственности хулиганами. В результате калитка, ведущая к спуску, была заперта, а дорога попала под определение "аварийная".

Жители Приморского района сообщили, что это определение не соответствует действительности, так как любую грунтовую дорогу, в таком случае, можно назвать по аналогии аварийной, но этого в реальности никто не делает.

На требование общественности города разблокировать проход к морю и после обращения по этому вопросу в райадминистрацию, в прошлом году была создана комиссия, которая составила акт о том, что дорога аварийная. Местные жители отмечают, что аварийной признана дорога, половина которой от нижнего входа в санаторий покрыта первоклассным бетоном, а вторая представляет собой укатанную грунтовую дорогу, которая заросла травой. Но аварийность дороги могут автоматически исключить сотрудники «Зеленстроя» с косами.

В этом году руководство Приморской райадминистации поменялось. Председатель Геннадий Семенихин сообщил, что ознакомится с ситуацией. При этом он сообщил, что данный спуск в любом случае будет отремонтирован по программе благоустройства всех спусков к морю. Реализовать это планируется в следующем году.