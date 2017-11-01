Блокпосты ДНР изменят режим работы

Пункты пропуска ДНР переходят на новый график работы. Блокпосты, расположенные на неподконтрольной территории, теперь осуществляют пропуск на выезд с 8:00 до 17:30 (по московскому времени).

Данное решение принято ввиду изменения режима работы украинских КПВВ. Жителям, планирующим поездки на территорию Украины, следует учесть данную информацию.

Напомним, с 29 октября 2017 года КПВВ на подконтрольной Украине территории перешли на зимний режим работы - с 8:00 до 17:00 по киевскому времени (с 9:00 до 18:00 по московскому времени).