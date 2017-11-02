Бои в зоне АТО: 1 военный погиб, 1 – ранен, 1 – травмирован

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 17 нарушений режима прекращения огня. Украинские бойцы 13 раз открывали ответный огонь.

Количество обстрелов увеличилось на Луганском направлении. Здесь на линии огня оказались населенные пункты Крымское и Троицкое. В результате боя боевую травму получил один из бойцов.

На Приморском направлении вчера днем военные подорвались на мине. В результате один из них погиб, второй – получил ранения.

На Донецком направлении из гранатометов обстреливали Авдеевскую промзону, Луганское и Майорск.

Таким образом, за минувшие сутки 1 военный погиб, 1 – получил ранения, 1 – боевую травму.