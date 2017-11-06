Более 1,5 тысяч молодых деревьев украсят Мариуполь

Мариупольцы поддержали акцию «Посади дерево» – до конца ноября в городе появятся 1672 дерева. Общественный союз «Зеленый центр Метинвест» подводит итоги осеннего этапа акции «Посади дерево». От горожан поступило 153 заявки на участие. В течение месяца город украсят саженцы клена, ореха, рябины, акации, липы, березы, каштана, сосны и кустов можжевельника.

«Весной деревья станут зеленым украшением парков и дворов. Такие акции помогают жителям объединять усилия для общего дела», – говорит председатель КСН «Шевченковский» Елена Александрова.

Молодые деревья приобретены на сумму 200 тысяч гривен. Их под опеку возьмут жители: обеспечат комплексный уход и сохранение растений. Саженцы появятся во всех районах города, большая часть – в Центральном и Левобережном.

«Мы постоянно сотрудничаем с комитетами самоорганизации населения. Они формируют в заявках свои пожелания по благоустройству города, и мы находим способы их выполнить. Это эффективный механизм, который дает возможность решать вопросы, действительно волнующие мариупольцев. Озеленение города в том числе», – уверен координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера.