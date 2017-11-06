Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Более 1,5 тысяч молодых деревьев украсят Мариуполь

6.11 в 11:23

Мариупольцы поддержали акцию «Посади дерево» – до конца ноября в городе появятся 1672 дерева. Общественный союз «Зеленый центр Метинвест» подводит итоги осеннего этапа акции «Посади дерево». От горожан поступило 153 заявки на участие. В течение месяца город украсят саженцы клена, ореха, рябины, акации, липы, березы, каштана, сосны и кустов можжевельника.

«Весной деревья станут зеленым украшением парков и дворов. Такие акции помогают жителям объединять усилия для общего дела», – говорит председатель КСН «Шевченковский» Елена Александрова.

Молодые деревья приобретены на сумму 200 тысяч гривен. Их под опеку возьмут жители: обеспечат комплексный уход и сохранение растений. Саженцы появятся во всех районах города, большая часть – в Центральном и Левобережном.

«Мы постоянно сотрудничаем с комитетами самоорганизации населения. Они формируют в заявках свои пожелания по благоустройству города, и мы находим способы их выполнить. Это эффективный механизм, который дает возможность решать вопросы, действительно волнующие мариупольцев. Озеленение города в том числе», – уверен координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера.

/uploads/news/964x620/xMP6HXBm.png
/uploads/news/964x620/UmrwxfO0.png
2017-11-06 11:23:00
Важные новости
В зоне АТО били из РСЗО и тяжелой артиллерии, ранены 2 военных
6.11 в 11:01
В Мариуполе приостановили раскопки в Театральном сквере
6.11 в 10:39
Лента новостей
Более 1,5 тысяч молодых деревьев украсят Мариуполь
6.11 в 11:23
В зоне АТО били из РСЗО и тяжелой артиллерии, ранены 2 военных
6.11 в 11:01
В Мариуполе приостановили раскопки в Театральном сквере
6.11 в 10:39
Мариупольская «Театромания» протестовала против войны перформансом
6.11 в 10:19
В Киеве футбольные фанаты устроили массовую драку
6.11 в 09:56
Штаб АТО: жилые кварталы на Донбассе обстреляли из «Градов»
6.11 в 09:43
Кого в Мариуполе сегодня оставили без воды
6.11 в 09:21
В центре Мариуполя из-под ног уходит земля
6.11 в 09:01