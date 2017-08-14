Болельщики «Карпат» пытались сжечь в Мариуполе российский флаг и подрались со стюардами стадиона
14.08 в 15:16
Во время вчерашнего матча в рамках УПЛ между «Мариуполем» и львовскими «Карпатами» все-таки не обошлось без происшествий.
Так, фанаты львовской команды пытались сжечь российский флаг и даже подрались со стюардами стадиона «Ильичевец», которые препятствовали этому.
«Драка произошла из-за того, что стюарды мешали поджечь трофейный российский флаг», – говорится на странице «Ультрас Украины» в Facebook.
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2017-08-14 15:16:00
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