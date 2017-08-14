Болельщики «Карпат» пытались сжечь в Мариуполе российский флаг и подрались со стюардами стадиона

Во время вчерашнего матча в рамках УПЛ между «Мариуполем» и львовскими «Карпатами» все-таки не обошлось без происшествий.

Так, фанаты львовской команды пытались сжечь российский флаг и даже подрались со стюардами стадиона «Ильичевец», которые препятствовали этому.

«Драка произошла из-за того, что стюарды мешали поджечь трофейный российский флаг», – говорится на странице «Ультрас Украины» в Facebook.