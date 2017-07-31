Болельщики «Мариуполя» развернули плакаты с обращением к «Динамо» и Игорю Суркису

Футбольные матчи в Мариуполе бьют рекорды посещаемости домашних игр в турах украинской Премьер-лиги. И на сегодняшний день приазовская команда занимает 2-е место по данному показателю. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Так, матч «Мариуполь» - «Верес» посетили 8500 болельщиков. А свидетелями разгромного поединка против одесского «Черноморца» стали 8750 зрителей. Футбольный клуб поблагодарил всех мариупольцев за поддержку.

К слову, во время вчерашней игры мариупольские болельщики обратились к киевскому "Динамо" и его президенту. Фанаты развернули плакаты с обращением: «Мариуполь - это Украина! Динамо, не бойся, приезжай в гости», «Суркис - будь мужиком».

К слову, тренеры девяти команд украинской Премьер-лиги заявили, что они поедут в Мариуполь на матчи чемпионата.

Василий Сачко, "Ворскла"

- Я думаю, нужно ехать. Мы даже вопроса такого не поднимали внутри с руководством клуба. Безусловно, есть какое-то напряжение, настороженность, но там тоже люди живут. Для этого есть органы. Пусть они организуют (безопасность - ред). Если они готовы и подтверждают, что ничто не будет угрожать жизни и здоровью футболистов, болельщиков - почему бы там не играть?

Роман Монарев, "Звезда"

- Потому что там ходят люди на стадион и ждут эти игры. Команда завоевала право участвовать в Премьер-лиге. Поэтому надо там играть.

Егише Меликян, "Сталь"

- Конечно, нужно. Почему нет. Если "Мариуполь" домашние матчи играет дома, почему не поехать туда? Я не вижу никакой проблемы. Да, мы ждем, и мы поедем.

Владимир Шаран, "Александрия"

- Да, нужно, потому что это - Украина. Вот и все. И эти матчи показывают, если люди приходят и команды приезжают - значит все нормально. Поэтому я считаю, что надо играть.

Паулу Фонсека, "Шахтер"

- Да, конечно. Здесь очень простой ответ. Есть украинский город, где выступает украинская команда. Конечно, мы должны ехать туда и играть. В "Шахтере" никто не боится там играть. Мы абсолютно готовы ехать в Мариуполь.

Юрий Вирт, "Верес"

- Мы были там три дня. Нет никаких вопросов. Приехали, искупались в море, сыграли, уехали. Все на высоком уровне. Все было замечательно.

Юрий Вернидуб, "Заря"

- Думаю, что если Мариуполь - это Украина, то нужно ехать и играть.

Роман Санжар, "Олимпик"

- Почему туда не ехать? Это украинский город, там все нормально. Все команды играют. Там хорошая атмосфера, поэтому мы туда поедем.

Александр Бабич, "Черноморец"

- Мы и прогулку делали после завтрака, и в парк заходили. Все нормально, все безопасно.

Отметим, в Мариуполе матчи уже провели "Верес" и "Черноморец". Во время игр никаких правонарушений не произошло. Безопасность обеспечивали сотни правоохранителей, стюарды стадиона с персональными металлодетекторами, камеры видеонаблюдения.

