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Больше пространства для семейного отдыха – металлурги и мариупольцы презентовали общие проекты

17.08 в 18:46

Новая игровая площадка для детей по ул. Азовстальской, 166 и спортивная площадка с уличными тренажерами по ул. Тракторной в поселке Троицкий – результат победы инициативных мариупольцев в конкурсе социальных проектов Группы Метинвест «Город – нашими руками». На реализацию двух проектов из призового фонда суммарно выделено более 100 тысяч гривен.

Жители многоквартирных домов Левобережного района по ул. Азовсталькой, 166 теперь могут развлечь детей активными играми в своем дворе. На радость малышам открыта новая детская площадка с песочницей, каруселью, двойной качелей, балансиром и турником. Для взрослых благоустроена площадка с лавочками и урнами.

«Сделать свой двор приятным местом для отдыха под силу каждому. Для этого, прежде всего, необходимо желание и стремление. Тем более реализовать свои инициативы можно благодаря гранту от градообразующих предприятий Мариуполя», – подчеркнул руководитель проекта Сергей Стецюк.

Еще одна локация открыта по ул. Тракторной поселка Троцкий. На забытой пустоши с сорняками теперь появилась долгожданная спортивная площадка. В планах авторов проекта – проводить на ней культурные мероприятия для всех жителей Троицкого.

«Раньше здесь был пустырь – потенциальный источник опасности для жителей поселка. Метинвест помог реализовать нашу задумку – мы создали уникальное для поселка место семейного отдыха и досуга», – поделился своими впечатлениями руководитель проекта Александр Афонин.

Напомним, что в 2017 году гранты в размере до 100 тыс. гривен выиграли 19 проектов инициативных мариупольцев, 4 из них уже успешно презентованы.

«Новые игровые и спортивные площадки  – это вклад в будущее наших детей, который стал возможным благодаря сотрудничеству металлургов и инициативных жителей города», – утверждает депутат городского совета и координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера.

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2017-08-17 18:46:00
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