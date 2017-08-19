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Большие зелёные комары атаковали пляжи Мариуполя.

19.08 в 10:32

Массовое нашествие крупных комаров зелёного цвета наблюдают отдыхающие на побережье города. Особенно много этих насекомых находится в кустарниках и траве у береговой линии.

Проходящих мимо людей они окутывают звенящим роем. Нужно отметить , что данный подвид комаров, в отличие от своих меньших родственников, не кусают и не пьют кровь. Из-за звенящего звука, издаваемого при полёте, их называют "звонцы".

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2017-08-19 10:32:00
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