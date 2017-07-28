Бронзового призера Международной олимпиады по физике лично поздравил мэр Мариуполя

Выпускника Мариупольского городского лицея Александра Хасая, который в июле 2017 года получил бронзовую медаль Международной олимпиады по физике в Индонезии, поздравил сегодня мэр Вадим Бойченко, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что парень уже имеет немалые достижения в науке. За его спиной - первые места во Всеукраинской олимпиаде по физике областного уровня, победа в олимпиаде (диплом I степени) в рамках Зимней Школы физики при Киевском национальном университете Тараса Шевченко и 200 баллов в ВНО по физике.

"Это действительно очень впечатляет, что такой молодой человек имеет целеустремленность и такой огромный потенциал. Мы всё делаем сейчас для того, чтобы показать - наш город достоин того, чтобы в нем жить. Именно благодаря достижениям такой молодежи формируется положительный имидж Мариуполя. Искренне гордимся тобой, Саша", - поздравил призера городской голова.

Кроме благодарности, Александру вручили подарки и сувенирную продукцию с брендом города. Мэр также поздравил семью парня, поблагодарив за достойное воспитание, и его учителя по физике Николая Бабенко - за правильную мотивацию молодежи.