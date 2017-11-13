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Бюджет Мариуполя растет: весомый вклад вносят градообразующие предприятия, а также малый и средний бизнес

13.11 в 15:15

Мариуполь продолжает развиваться и воплощать в жизнь масштабные проекты в сферах образования, здравоохранения, дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктурах. Значительную поддержку получают и ОСМД.

Такие преображения стали возможны благодаря росту городского бюджета развития. Так, в текущем году он составит более 700 млн гривен. Для сравнения, по данным мэрии, в 2014 году эта цифра была равна нулю, а в 2016 году составляла 500 млн гривен.

Основным наполнителем общего фонда городского бюджета является налог с доходов физических лиц, то есть с доходов мариупольцев. Весомые поступления перечисляют представители малого и среднего бизнеса, но наибольший вклад в городскую казну вносят градообразующие предприятия. Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов.

"Это порядка 42-43%. Если говорить за 2017 год, то около 600 млн гривен, это те средства, которые своей деятельностью обеспечивают поступления в горбюджет градообразующие предприятия Мариуполя", - отметил он.

При этом металлурги переживают сейчас не лучшие времена. Например, недавно Евросоюз ввел пошлины на украинскую металлургическую продукцию. А это может привести к потере валюты, уменьшению отчислений в бюджет. Простые граждане ощутят это по нестабильной гривне и ценам.

Однако, несмотря на проблемы, мариупольские меткомбинаты повысили в этом году зарплаты на предприятиях, что позволит значительно наполнить бюджет Мариуполя и в следующем году.

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2017-11-13 15:15:00
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