Бывший глава Нацбанка обвиняет НБУ в уничтожении экономики

Чрезмерно жёсткая ограничительная политика регулятора уничтожила банки и в целом экономику страны – таково мнение экс-главы Национального банка Украины и бывшего главы наблюдательного совета ПриватБанка Владимира Стельмаха, информирует LIGA.net.

В интервью, данном Стельмахом изданию Finbalance утверждается, что под руководством Валерии Гонтаревой Нацбанк проводил с 2014 года настолько чрезвычайно жёсткую политику, что она привела к уничтожению экономики и, в том числе, банков.

"С 2014 г. под руководством Гонтаревой НБУ осуществлял чрезвычайно жёсткую рестриктивную политику, изъяв из экономического оборота более 700 млрд грн. Результат - уничтожение банков и экономики", - настаивает экс-глава НБУ.

Как утверждает бывший глава Нацбанка, Международный валютный фонд таких рекомендаций регулятору не давал, о чём ему рассказали представители Фонда.

Далее Стельмах сделал свои выводы: "Представители МВФ мне говорили, что Фонд не давал таких рекомендаций. Значит, следует считать, что были какие-то другие соображения, чтобы провести "квазиденежную" реформу конфискационного типа. В результате у населения и бизнеса пропали сотни миллиардов сбережений".

По мнению Владимира Стельмаха, Нацбанк с 2011 года стал "кэптивным" (карманным) банком, перестав осуществлять независимую политику, хотя обязан быть независимым государственным органом.

"На фоне девальвации и падения стоимости залогового имущества по кредитам, предоставленным заёмщикам для банков, НБУ потребовал значительной докапитализации. Рефинансирования фактически не было. И здесь начали действовать ещё и политические аспекты. Это особенно проявилось на ПриватБанке", - резюмировал Стельмах.

За 2014-2017 годы в ходе "очистки" украинской банковской системы Нацбанком принято решение вывести с рынка 95 банков. Из них в 2014 году неплатёжеспособными признаны 35 банков, в 2015 году – 33 банка, в 2016 году – 21 и в 2017 – 8 банков.

Вот такая она, экономика по-украински. А Валерия Гонтарева вот уже на протяжении многих месяцев отдыхает от своих "тяжких " трудов, наслаждается всеми прелестями жизни, в то время как всю страну "корёжит" от результатов её деятельности.

И ведь не уходит в отставку, видимо, на что-то ещё надеется…