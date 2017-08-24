Часть каравая-рекордсмена передали мариупольским военнослужащим
24.08 в 18:36
Как сообщалось ранее, на Сорочинской ярмарке был представлен «Каравай мира» - выпечка весом в 615 килограммов и диаметром в 7 метров. Этот каравай стал рекордсменом.
Сегодня часть каравая привезли в Мариуполь, а мэр Вадим Бойченко передал ее руководству группы гражданско-военного сотрудничества ОТУ «Мариуполь». Также выпечку передали в 11 городов: Селидово, Одессу, Харьков, Белгород-Днестровский, Подольск, Константиновку, Северодонецк, Курахово и Дружковку.
Каравай-рекордсмен накормит военных, детей-сирот и переселенцев.
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2017-08-24 18:36:00
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24.08 в 18:03