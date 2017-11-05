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Чемпионат Украины: «Мариуполь» продолжил безвыигрышную серию, «Шахтер» - беспроигрышную

5.11 в 16:59

Сегодня в матче 15-го тура УПЛ состоялся зрелищный поединок между «Мариуполем» и донецким «Шахтером».

Приазовцы вышли на игру без главного тренера: удаленный в предыдущем туре Александр Бабич наблюдал за матчем с трибун. Кроме того, в конце первого тайма полузащитник Роджер Гомис получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

При этом «Мариуполь» достойно сыграл против лидера чемпионата даже в меньшинстве, активно действуя с первой и до последней минуты.

Поединок завершился со счетом 1:3 в пользу «горняков». У нашей команды на 48 минуте отличился Руслан Фомин, которому ассистировал Игорь Тищенко. Авторами голов у «Шахтера» стали Феррейра (30), Марлос (45 + 2) и Бернард (56).

Таким образом, ФК «Мариуполь» продолжил свою безвыигрышную серию до шести матчей, поскольку команда в чемпионате еще не побеждала: ничьи с «Александрией», «Вересом» и «Черноморцем», поражения от «Олимпика», «Зари» и теперь от «горняков». А вот «Шахтер» не проигрывает уже 13 встреч подряд.

Стоит отметить, что во время сегодняшнего матча на стадионе «Ильичевец» собралось 11 761 зрителей. Это новый клубный рекорд «Мариуполя» в этом сезоне.

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2017-11-05 16:59:00
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