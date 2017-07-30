Через КПВВ под Мариуполем незаконно пытались провезти товар на 40 тысяч гривен
30.07 в 13:09
На контрольном пункте пропуска «Новотроицкое» пограничники остановили водителя, который незаконно пытался перевезти через линию разграничения товар на неподконтрольные территории.
«На Контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд по маршруту Волноваха-Донецк прибыл гражданин Украины 1970 года рождения. Как оказалось в ходе осмотра его автомобиля, последний пытался провезти товары народного потребления различного назначения с превышением установленных норм», - сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.
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2017-07-30 13:09:00
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