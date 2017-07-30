Через КПВВ под Мариуполем незаконно пытались провезти товар на 40 тысяч гривен

На контрольном пункте пропуска «Новотроицкое» пограничники остановили водителя, который незаконно пытался перевезти через линию разграничения товар на неподконтрольные территории.

«На Контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд по маршруту Волноваха-Донецк прибыл гражданин Украины 1970 года рождения. Как оказалось в ходе осмотра его автомобиля, последний пытался провезти товары народного потребления различного назначения с превышением установленных норм», - сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

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