Через КПВВ вблизи Мариуполя пытались провезти контрабандную косметику

На контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" был остановлен автомобиль ГАЗ, в котором граждане Украины - муж и жена следовали на временно неподконтрольную территорию.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в ходе проведения углубленного досмотра пограничники и представитель Государственной фискальной службы под передним сиденьем автомобиля выявили косметические изделия на сумму около 22 000 грн. Отмечается, что столько косметики слишком много как для одной женщины.

Данных граждан передали работникам ГФС для принятия правового решения.



