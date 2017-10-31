Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Через КПВВ вблизи Мариуполя пытались провезти контрабандную косметику

31.10 в 11:21

На контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" был остановлен автомобиль ГАЗ, в котором граждане Украины - муж и жена следовали на временно неподконтрольную территорию.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в ходе проведения углубленного досмотра пограничники и представитель Государственной фискальной службы под передним сиденьем автомобиля выявили косметические изделия на сумму около 22 000 грн. Отмечается, что столько косметики слишком много как для одной женщины.

Данных граждан передали работникам ГФС для принятия правового решения.


/uploads/news/964x620/qZpmghut.jpg
2017-10-31 11:21:00
Важные новости
В мариупольской Сартане оборотни и ведьмы пожаловали в CherDak
31.10 в 11:48
На Донетчине больше всего долгов по зарплате в Мариуполе - 229 миллионов гривен из 425 миллионов
31.10 в 10:59
Лента новостей
В мариупольской Сартане оборотни и ведьмы пожаловали в CherDak
31.10 в 11:48
Через КПВВ вблизи Мариуполя пытались провезти контрабандную косметику
31.10 в 11:21
На Донетчине больше всего долгов по зарплате в Мариуполе - 229 миллионов гривен из 425 миллионов
31.10 в 10:59
На Донетчине заложили аллею сакур в честь дружбы с Японией
31.10 в 10:48
Ураганный ветер оставил без электричества около 100 населенных пунктов в Украине
31.10 в 10:15
В Мариуполе разбили очередной рекламный объект
31.10 в 09:58
Мариупольцы в составе украинской команды завоевали два «золота» на Международной олимпиаде
31.10 в 09:38
В Мариуполе сегодня десятки домов остались до вечера без воды
31.10 в 09:24