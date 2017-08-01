Чиновники Мариуполя «пересели» в общественный транспорт и сравнили работу коммунальных автобусов с маршрутками

В Мариуполе первый заместитель мэра Александр Голтвенко и директор департамента транспорта и связи Василий Клат лично проверили работу коммунального транспорта и маршруток частных перевозчиков, сообщает пресс-служба мэрии.

Чиновники горсовета проехали по маршруту №25 и в муниципальном автобусе №15а. Они выслушали мнение пассажиров относительно качества предоставляемых услуг. Мариупольцы сообщили, что маршрутки часто отклоняются от графика движения, ездят редко, а состояние салона оставляет желать лучшего.

Также представители власти узнали, что люди волнуются из-за подорожания проезда, опасаясь, что качество перевозок по-прежнему останется на низком уровне.

«В Мариуполе еще несколько лет назад было в два раза больше частных перевозчиков. На сегодняшний день в городе всего 200 единиц маршрутных автобусов, а пассажиропоток требует не менее 300. Мы стараемся договариваться с ними, поскольку не можем оставить мариупольцев без транспорта», - рассказал Голтвенко.

В свою очередь Василий Клат отметил, что по маршруту №25 ходят всего четыре автобуса, а этого недостаточно. Он сообщил, что желающих поучаствовать в открытом конкурсе, который проводился в прошлом году, больше не оказалось. Департамент транспорта и связи продолжит работать с этим направлением.

К работе новых коммунальных автобусов у пассажиров существенных замечаний не было.

«Городской транспорт постепенно меняется. Тоже самое должно происходить и с частным транспортом. Длительное время в них никто не инвестировал, это связано с экономически необоснованным тарифом и экономической обстановкой в целом в стране. И на сегодняшний день подписание трехстороннего Меморандума позволило определить четкие сроки, в которые частный перевозчик должен инвестировать деньги в развитие своего же транспорта», - подытожил Александр Голтвенко, подчеркнув, что с теми, кто не желает идти в ногу со временем, будут расторгать договоры.