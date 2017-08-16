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Чиновников Донецкой ОГА проверят на физическую подготовленность

16.08 в 16:14

19 августа в Краматорске проверят физическую подготовку сотрудников Донецкой ОГА и областных организаций физкультурно-спортивной направленности.

«Экзамен» сдадут чиновники разных возрастов, им предстоит пройти следующие «испытания»: выносливость (равномерный бег на 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м, мин., сек.), сила (сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание на перекладине, поднимание туловища за 1 мин., прыжок в длину с места, рывок гири, присед), скорость (бег на 30 м, 60 м, 100 м), ловкость (челночный бег 4х9 м), гибкость (наклоны туловища вперед из положения сидя).

Для участников в возрасте от 21 до 70 лет будут засчитываться дополнительные баллы за расчет индекса массы тела (по формуле: I = m/h2, где: m - масса тела в килограммах, h - рост в метрах).

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2017-08-16 16:14:00
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