Члены ДНР задержали миссию ОБСЕ на блокпосту под Мариуполем
11.08 в 10:35
Миссия ОБСЕ сообщает об очередном нарушении свободы передвижения наблюдателей на Донбассе.
Так, на блокпосту у Верхнешироковского Новоазовского района члены ДНР на полчаса задержали патруль организации.
В пресс-службе ОБСЕ сообщают: «Т.н. ДНР задержали патруль СММ ОБСЕ на 31 мин. на блокпосту возле Верхнешироковского, другие гражданские лица могли проходить. Нарушение Минска».
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2017-08-11 10:35:00
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