Члены ДНР задержали миссию ОБСЕ на блокпосту под Мариуполем

Миссия ОБСЕ сообщает об очередном нарушении свободы передвижения наблюдателей на Донбассе.

Так, на блокпосту у Верхнешироковского Новоазовского района члены ДНР на полчаса задержали патруль организации.

В пресс-службе ОБСЕ сообщают: «Т.н. ДНР задержали патруль СММ ОБСЕ на 31 мин. на блокпосту возле Верхнешироковского, другие гражданские лица могли проходить. Нарушение Минска».