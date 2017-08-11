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Члены ДНР задержали миссию ОБСЕ на блокпосту под Мариуполем

11.08 в 10:35

Миссия ОБСЕ сообщает об очередном нарушении свободы передвижения наблюдателей на Донбассе.

Так, на блокпосту у Верхнешироковского Новоазовского района члены ДНР на полчаса задержали патруль организации.

В пресс-службе ОБСЕ сообщают: «Т.н. ДНР задержали патруль СММ ОБСЕ на 31 мин. на блокпосту возле Верхнешироковского, другие гражданские лица могли проходить. Нарушение Минска».

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2017-08-11 10:35:00
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