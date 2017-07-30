Члены ЛНР отпустили взятую в плен женщину-инвалида

В Луганской области члены ЛНР отпустили Людмилу Сурженко - женщину-инвалида, которую задержали на мосту 13 июня.

Напомним, мать Людмилы объяснила, что дочь использует слуховой аппарат. Скорее всего, аккумуляторы аппарата были разряжены, и женщина не могла понять, о чем ее спрашивали, за что и была задержана.

Сейчас женщина на свободе. Об этом на странице в Facebook сообщила жительница Станицы Луганской Света Светикова.