Члены ЛНР отпустили взятую в плен женщину-инвалида
30.07 в 09:36
В Луганской области члены ЛНР отпустили Людмилу Сурженко - женщину-инвалида, которую задержали на мосту 13 июня.
Напомним, мать Людмилы объяснила, что дочь использует слуховой аппарат. Скорее всего, аккумуляторы аппарата были разряжены, и женщина не могла понять, о чем ее спрашивали, за что и была задержана.
Сейчас женщина на свободе. Об этом на странице в Facebook сообщила жительница Станицы Луганской Света Светикова.
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2017-07-30 09:36:00
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