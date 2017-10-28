Что происходит в Каталонии

Как мы уже писали ранее, вчера Каталонское правительство представило резолюцию о независимости. В ряде городов даже начали снимать испанские флаги с государственных учреждений.

Однако спустя некоторое время правительство Испании распустило парламент Каталонии и назначило досрочные выборы на 21 декабря. В отставку отправили главу Каталонии Карлеса Пучдемона, глав департаментов региона, а также руководителя каталонской полиции. Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

А сегодня в Барселоне состоялись демонстрации противников независимости Каталонии, не обошлось без столкновений. Протестующие с испанскими флагами после завершения мирной части акции напали на студию Catalunya Ràdio, которая входит в Каталонскую медиакорпорацию, и журналистов канала BTV. Трое человек получили ранения.

Тем временем вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временным руководителем правительства Каталонии. При этом Пучдемон заявил, что не признает решение властей Испании о его отставке, и призвал к мирной борьбе за независимость региона.

Стоит отметить, ведущие страны мира высказались за территориальную целостность Испании. Британия, Франция, ФРГ, Канада и США не поддержали самоопределение Каталонии. Украина также выступила за единую Испанию. Аналогичного мнения и в Евросоюзе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал решать проблему Каталонии конституционным путем.