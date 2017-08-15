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«Дай Бог, чтобы в каждом городе Украины был обеспечен такой порядок» - Маркевич о поездке в Мариуполь

15.08 в 08:27

В минувшие выходные на матче с «Карпатами» в рамках Премьер-лиги в Мариуполе побывал экс-наставник сборной Украины, ныне руководитель комитета по сборным ФФУ Мирон Маркевич.

Он поделился своими впечатлениями от поездки в прифронтовой город: «Я целый день провёл в Мариуполе: ходил по городу, был на стадионе. Скажу одно: дай Бог, чтобы в каждом городе Украины был обеспечен такой порядок. На стадионе доброжелательная обстановка, футболисты играют с удовольствием. Я двумя руками за то, чтобы футбол в Мариуполе был».

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2017-08-15 08:27:00
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