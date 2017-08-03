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Дефлимпийские чемпионы вернулись в Мариуполь: спортсмены получат за награды 1 миллион гривен

3.08 в 09:32

С 18 по 30 июля в Турции прошли Дефлимпийские игры для спортсменов с нарушением слуха. В состав сборной Украины вошли 289 человек, 6 из них – мариупольцы. Вчера они вернулись домой, а на железнодорожном вокзале их ждал сюрприз: чемпионов встретили с музыкой, цветами, подарками и аплодисментами.

Встречали спортсменов родственники, друзья, коллеги и представители власти. По словам представителей ОГА, результат дефлимпийцев – потрясающий, ведь 6 мариупольцев привезли домой 5 медалей: «золото», «серебро» и три «бронзы».

За завоеванные места область выплатит медалистам награды. Все вместе спортсмены и их тренеры получат около 1 миллиона гривен. В свою очередь, Мариупольский горсовет выделит им стипендии. От государства предусмотрены следующие выплаты: за занятое третье место – 22 тыс. долларов, за второе – 31 тыс. долларов, а «золото» принесет своему обладателю 48 тыс. долларов.

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2017-08-03 09:32:00
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